金塊湖人10•25開鑼日交鋒

NBA宣布新球季完整賽程，10月25日正式開鑼，揭幕日將演「雙料娛樂」，上季總冠軍金塊領取冠軍指環後將迎撼湖人，而勇士則面對太陽爭開季首勝。而常規賽進行至明年4月15日，另外17至20日會進行附加賽，而季後賽則於4月21日開戰，總決賽則於6月7日上演。至於全明星賽則於2月17至19日進行。

衞冕總冠軍的金塊將於揭幕日主場迎戰湖人，他們將在賽前領取冠軍指環，並升起隊史的第一面總冠軍旗；而這場比賽也為「大帝」勒邦占士生涯的第21個賽季拉開序幕。揭幕日第二場比賽為勇士主場對太陽，這也是轉到新東家的基斯保羅開季首戰，並倒戈舊主。今季狀元法國中鋒雲班耶馬，則於揭幕第2日亮相，馬刺將主場出擊迎戰獨行俠，同日還有黃蜂主場對鷹隊，火箭對魔術及活塞對熱火。

將安排5場聖誕大戰 至於聖誕大戰（12月26日）安排5場賽事，分別是公鹿對紐約人、勇士對金塊、塞爾特人對湖人、76人對熱火，及獨行俠對太陽， 而最後一仗也是艾榮與杜蘭特的直接交鋒。