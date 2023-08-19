體育

有牌落袋！

（港協暨奧委會圖片） （港協暨奧委會圖片）
（港協暨奧委會圖片）
香港於烏蘭巴托2023東亞青年運動會中，由陳卓賢、陳志健、張嘉謙及梁子森組成的三人男籃隊，先後與中國及東道主蒙古交鋒，雖然兩仗奮戰告負，但由於該項目只得三隊報名下，港隊最終獲得一面銅牌，這是港隊於今屆東青運的首面獎牌。至於三人女籃在銅牌戰以10比12僅負蒙古，與獎牌擦身而過。
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