將喪失A級精英運動資格 桌總主席盼與政府對話

桌球自2014年起一直未被納入亞運會比賽項目，最快要到2030年才重返這個亞洲大賽，根據香港的「精英體育資助制度」，由於桌球未能於2010至2030年內參加最少3次亞運，將由A級精英項目降為B級精英項目。早前體院宣布因疫情因素，所有A級精英項目資格獲延長兩年至2025年3月，但限期將至仍未見轉機，故香港桌球總會製作紀錄片《大宗師》，再次反映相關問題。

香港桌球天后吳安儀表示：「訓練場地和教練對於球員很重要，我去過其他國家訓練場地，比較下香港的場地設備更專業和完善，而且我們有出色的教練團，協助我們爭取佳績。」香港桌球總會主席羅永聰期望透過影片，讓港人及政府更了解香港桌球處境：「希望新體育專員上任後，會更重視我們，與我們有建設性對話，因為總會做到的有限，我們很需要政府的幫忙。」圖、文：余樂詩