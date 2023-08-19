晉峰鬥均業北區話題十足

晉峰新兵 袁世傑

新一季港超聯開鑼日，尾場於青衣運動場上演「話題之戰」，由晉峰主場迎戰新升班球隊均業北區。北區陣中不少新兵由晉峰過檔，首場即要「倒戈」舊東家，為賽事增添不少「花生」元素，球迷切勿錯過！（on.cc東網周六晚上6時30分按次收費直播）

陣中不少主力在今夏轉投北區，首仗便要交鋒，晉峰總教練何信賢笑言有點巧合，希望藉此製造話題，吸引更多球迷入場。北區屬於新升班球隊，但「何Sir」認為對手實力不容忽視，提醒隊員要小心應戰：「我好欣賞佢哋嘅人腳，『細榮』帶領下有力喺超聯立足，甚至爭取更高名次。我哋新球員都多，希望適應到超聯節奏，放開懷抱踢場好波，最緊要唔好似以往咁成日失大意波。」值得一提，除曾俊軒正參與「烏蘭巴托東亞青年運動會」缺陣，尼日利亞中場伊高度亦未克候命。

何思哲盼贏波有好開始 今季擔任隊長的前鋒何思哲盼協助球隊取得佳績：「友賽都有入波，只係體能未達到教練要求，除咗進攻，今年仲要跟『阿井』（鄭璟昊）學嘢，喺球場內外幫手維持球員關係。陣容咁大變動，好希望贏波令球季有個好開始。」

而北區中場劉君正首次「倒戈」舊主會平常心面對：「又可以見到啲好熟嘅隊友同教練，都好掛住之前同佢哋一齊嘅時光。即使大家踢嘅球隊唔同，希望大家喺球圈一齊進步。」

均業北區防中 伊泰路