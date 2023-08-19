旺角場揭幕戰！傑志Vs大埔爭響頭炮

傑志足球先生 明加索夫

2023/24球季「中銀人壽香港超級聯賽」今日迎來揭幕戰，衞冕冠軍傑志坐鎮旺角大球場迎戰大埔。「藍鳥」整體實力毫無疑問在對手之上，但在泰國的季前熱身賽，失球數字偏高，能否在首場正式賽事回復正常，備受球迷關注，且看回歸大埔的主帥李志堅，能否率領「綠戰士」炮製驚喜。（港台電視32、on.cc東網周六下午4時直播）

傑志總監兼主教練朱志光坦言，對大埔認識不深，加上「季初波」並非話贏就贏：「季初要球員搏盡係有難度，有啲新球員仲係第一次踢港超，點都要適應吓。雖然『堅Sir』係老對手，但又唔係佢落場踢，大埔新埋班咁滯，唔太清楚佢哋嘅實力，但起碼有新鮮感。」「朱Sir」又提到「亞冠盃」分組賽即將展開，希望球員可以透過聯賽，提升比賽狀態，另外，艾里奧及黃洋因傷是役上陣成疑。

羅梓駿同丹卓斯基夾到熟 球隊季前赴泰國集訓兼進行多場熱身賽，羅梓駿指球隊目前狀態不俗，他與新加盟的中堅丹卓斯基愈夾愈熟，對新季首戰十分期待，盼順利打響頭炮：「知道大埔有新外援，尤其簽咗個好高嘅中堅，配合上季後防主力加比爾，所以都唔易應付，隊友同我都準備就緒。」

上季以第7名衝線的大埔，月初赴南韓集訓，今季重返「綠戰士」執教的李志堅，認為有助提升球員比賽狀態。新季大埔引入馬高斯山度士及馬卡雷拿兩位新外援，「堅Sir」形容他們表現對辦。

重掌綠戰士堅Sir：盡力而為 與「朱Sir」在港超賽場交手多年，「堅Sir」表示：「大概都知佢哋點踢，但知同應唔應付到係兩回事，只能夠盡力而為。」

繼續擔任大埔隊長的陳曉鋒指：「上季重返港超，大家都好似摸門釘咁去組軍，吸收咗上季嘅經驗，今季準備更充裕，好多嘢都改善咗。」大埔是上季少數能夠在聯賽擊敗傑志的球隊，惟「肥頭」認為往事只能回味：「傑志係衞冕之師，陣中有好多外援，我哋希望穩中求勝，揭幕戰會以搶分為目標。」

大埔少爺仔 陳肇鈞