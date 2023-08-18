新季8‧19開鑼 港超11軍蓄勢待發

傑志中場 陳俊樂

2023/24球季「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）拉開帷幕，今季港超加入新升班的均業北區後，參賽球隊增至11隊，其中4隊為地區球隊，競爭肯定更為激烈。各路大軍為力爭在新季取得佳績，都對陣容都作出不少調整，除引入新面孔外援，易帥亦不在少數，到底各隊實力如何，趁開咧前為球迷逐一拆解。

傑志添國腳外援爭衞冕 傑志去季橫掃本地錦標再成「三冠王」，新季實行精兵制，多達16人離隊，包括上季港超神射手之一的丹恩奴域，但其餘大部分皆以年青球員為主，只要南韓射手金信煜狀態回勇，對球隊實力影響不大。

奧拿斯踢過世盃決賽周 另外，去季「3料足球先生」明加索夫，連同兩位「香港足球明星11人」得主米基爾、基爾頓繼續留效；同時「藍鳥」回收陳晉一之餘，又簽入曾為尼日利亞在2014年出戰世盃的中場奧拿斯、前北馬其頓後衞丹卓斯基，以及標準流浪首席射手祖連奴，再配合艾里奧、費蘭度等一班具經驗的本地球員，在總監兼主教練朱志光帶領下，依然有力爭取衞冕。

全方位擴軍理文有力爭冠 理文與傑志在過去一季爭標路上鬥到難分難解，到最後一輪才分出勝負，吸取了寶貴經驗之後，「黃黑軍團」新季矢志再向聯賽冠軍寶座發起衝擊之餘，剛於「亞冠盃」外圍賽大勝峇里聯，力爭打入分組賽。

胡晉銘來投值得期待 「黃黑軍團」新季簽入多名具質素外援，除了本地球迷熟悉的中堅杜度及前鋒保連奴之外，在荷甲打滾多年的中場保利臣，以及曾在泰國及南韓落班的愛沙尼亞前鋒安尼亞，也雙雙來投。本地薑方面，已成為港隊常客的胡晉銘，加盟後表現值得期待，加上艾華頓及迪高等一眾上季主力，由曾昭達執教的理文，將繼續被視為爭冠有力競爭者。

標準流浪易帥圖再創佳績 標準流浪去季勇奪聯賽季軍、「足總盃」亞軍，成功獲得今屆「亞冠盃」外圍賽資格，而林衍廷、金旻奎兩位功臣，更在季尾當選「香港足球明星十一人」，整體表現令人眼前一亮。

流浪今季改由前中華台北主帥王家中擔任總教練，不過人腳變動不大，射手祖連奴離隊當然有影響，但兩名老大哥林嘉緯、盧均宜，加上神田夢實在內的3名亞援繼續留隊，再配合新加盟的前南韓U22後衞馬相訓，以及由中超回流的李毅凱，整體實力有增無減，有望再創佳績。

東方續年輕化活力倍增 近年銳意陣容年輕化的東方，擁有多名具實力本地球員在陣，其中前鋒孫銘謙成為上季入球數最多的華人射手之外，黃皓雋亦靠出色表現，獲選入大港腳，新季再加入余在言等新兵，陣容活力有望再提升。

外援方面，上季主力前鋒巴杜姆離隊後，東方有洛迪古斯回歸球隊，惟後者季前受傷要長抖，或對攻力有影響。可幸有馬高斯、葉鴻輝及梁振邦等具經驗球員留效，加上西班牙中場丹尼爾等新加盟球員，若能在上季最佳教練盧比度調教下交出好表現，東方新季有望繼續衝擊前列位置。

冠忠南區攻力升呢衝三甲 冠忠南區去季季尾勇奪「賽馬會菁英盃」，取得升上港超以來首項錦標。這支區隊本季有不少變動，首先以楊正光擔任主教練，「光Sir」開季前揚言，要改變球隊以防守反擊為主的踢法，盼望踢得更進取，加強小組配合和高位壓迫，並以聯賽頭三，以及盃賽冠軍為目標。

球員方面，南區新球季雖然有謝德謙、杜度和慕沙等人離隊，但成功簽入羅拔奧度、李小恆、陳潤潼，以及曾在2020年加盟天水圍飛馬，更於當季獲選最佳後衞的古安奴，實力絕不比上季遜色，有力站穩聯賽前列。

大埔堅Sir回巢做攔路虎 大埔去季雖然僅以第7名完成聯賽征途，但不時仍能交出驚喜表現，新季有曾帶領「綠戰士」在2018/19球季港超封王的「堅Sir」李志堅重返球隊執教，加上當年冠軍隊成員之一的中場陳肇鈞來投，球隊戰力有保證。

上季頭號射手保連奴離隊後，這支地區球隊亦加入了前鋒馬卡雷拿和中堅馬高斯山度士兩位新森巴外援。此外陳曉鋒、謝家榮，及上季獲選入香港足球明星十一人的後防核心加比爾等主力都繼續留效，「綠戰士」新季有能力再做巨人殺手，隨時主宰聯賽爭冠形勢。

深水埗用泰國兵力爭上游 上季以第9名衝線的地區球隊深水埗，新季除了改由鄧冠研掌帥印之外，陣容亦有頗大變化，包括羅港威、黎格爾及沈云燮在內多位上季主力離隊後，球隊季前轉會窗亦作出頗大動作，以填充戰力。

為解決上季攻力欠奉問題，深水埗簽入曾於日職落班的肯尼亞前鋒鄧嘉，此外浦敏及柏羅邦兩位泰國小將，加上顏卓彬及張廣然兩位傑志借將，都有望被委以重任。且看吸取了上季經驗之後，以新面貌示人的深水埗能否殺出一條血路。

均業北區招20新兵磨合需時 均業北區今季升上超聯，但除了蘇啟浚及張桂華，其餘球員已經離隊，陣容基本上與去季完全不同；而主教練一職亦改由梁志榮擔任，鮑家耀則留任助教，球隊將以全新面孔示人，表現令人期待。

不過這支新升班的地區球隊，實力絕不容忽視，事關多名新加盟球員，皆具備港超經驗，羅港威、林樂勤、羅曉聰等更各自屬於舊球會的主力。不過一口氣簽入逾20名新兵，磨合及適應新戰術需時，但在北區街坊的入場打氣下，主場有力令對手吃盡苦頭。

香港U23青春班潛力十足 香港U23青春班潛力十足香港U23本季人腳有極大轉變，5位超齡球員中僅得郭子堦留隊，林樂賢、李俊諺等小將也先後離隊。主教練司徒文俊坦言陣容磨合會遇上不少問題，但認為不少陣中主力離隊，反映球隊專注培育年輕球員的方針有效。球隊今季繼續以青春班示人，平均年齡約21歲，也許經驗有所不及，但憑一眾年輕球員的活力，香港U23仍是一支不可低估的球隊。

此外，球隊今季繼續有5位超齡球員在陣中，包括留隊的郭子堦，梁煒烽和吳文希，以及新加盟林學曦和杜國樑，幫助隊中其他小將成長。

晉峰聘韓籍主帥大改革 晉峰去季僅排第8，表現未如理想，踏入第4季征戰頂級聯賽，球隊決定進行改革，由南韓教練河赫俊接手執教，同時人腳上亦有大幅變動，6名外援包括首席射手費利浦薩、「獵豹」羅拔奧度，連同葉卓文、劉君正等多名年青球員悉數離隊。

為維持戰力，「粉紅軍團」一口氣簽入布雷迪、岡村晏登、金相佑、凱基及艾欣5名外援，又羅致了袁世傑、曾俊軒、林樂賢3名有潛質的本土兵，加上門將龐焯熙歸隊，相信經過磨合後，有力呈現一番新氣象。

港會簽「大港腳」挑戰列強 港會去季以第6位完成聯賽，演出令人眼前一亮，門將費查於下半季對晉峰攻入1球倒掛後，成為隊中焦點，季尾更包辦「年度最佳金球」及「最受球迷歡迎球星」。今季港會有李小恆和杜國樑等人離隊，不過同時簽入曾代表「大港腳」的劉學銘和簡嘉亨，實力絕不失禮，主教練東尼咸英頓甚至揚言本季陣容更勝一籌。

其他新兵方面，港會成功羅致李俊諺，江展民及播磨浩謙，並從傑志借入白星馳，相信能改善球隊活力，向列強作挑戰。

理文中場 保利臣 冠忠南區中堅 古安奴 均業北區新兵 肯迪 劉學銘 標準流浪王牌 神田夢實 大埔中堅 馬高斯山度士 杜國樑 東方中場 丹尼爾 深水埗新兵 柏羅邦 林樂賢