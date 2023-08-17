曾以行短期形式投香港U23

港超聯球隊香港U23昨在社交平台宣布，去季效力傑志的曾以行，以短期合約形式加盟，新季將穿起22號球衣為球隊征戰各項賽事。香港U23同時對傑志的特別安排致謝，並指曾以行會以香港U23球員身份，參與U23亞洲盃外圍賽，以及9月杭州亞運。文：鄧文滔