U15港隊初選名單出爐

足總周二公布香港Ｕ15代表隊初選20人名單，其中多位上周於「賽馬會青少年足球精英匯」，代表香港青年聯賽選手隊出戰曼聯Ｕ16的球員均有入選。球隊下月初出戰東亞足協Ｕ15錦標賽，將與中華台北、關島及日本爭奪Ｂ組出線資格。文：林卓臻