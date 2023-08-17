5:1炒峇里聯理文神勇晉級

首次征戰「亞冠盃」外圍賽的港超聯球隊理文，昨晚在香港大球場迎戰印尼球隊峇里聯。結果「黃黑軍團」在逾4,000名球迷見證下，憑新兵保利臣梅開二度，加上艾華頓、基華尼頓與荷西安祖各建一功，以5比1輕取峇里聯。理文晉級後下周二（22日）作客日本，與衞冕的浦和紅鑽爭入分組賽。

新兵保利臣梅開二度 理文今場有保利臣和安尼亞兩名新兵首度擔正，隊長列斯奧和荷西安祖組成中堅組合，艾華頓和基華尼頓負責側擊，作客的峇里聯正選同樣派出6名外援，包括前鋒謝佛遜及門將杜斯山度士。

理文開局即主動出擊，1分鐘基華尼頓左路壓落底線傳中，安尼亞禁區內起腳中楣彈出。3分鐘後峇里聯反擊，斯帕索積域接應角球頭鎚二傳，巴利加門前加一頭，被陳嘉豪沒收。8分鐘基華尼頓扣過對手再度傳中，伏兵遠柱的保利臣射入加盟理文後第一球，兼先開紀錄，惟3分鐘後，徐宏傑門前擺烏龍，客軍追成1比1。

但理文很快再度領先，14分鐘，艾華頓殺入禁區傳中，基華尼頓門前輕鬆射成2比1。臨完半場前荷西安祖回傳被巴利加截到起腳，幸陳嘉豪夠集中化解危機。「黃黑軍團」逃過一劫即有後福，艾華頓殺入禁區內起左腳射入靚波，半場理文贏到3比1。

下周二作客浦和紅鑽爭入分組賽 換邊後峇里聯嘗試收復失地不果，反被保利臣以左腳施射破網，理文遙遙領先至4比1。主隊隨後換入余煒廉和新兵胡晉銘等人，踢至86分鐘理文罰球攻勢，余煒廉頭鎚二傳，荷西安祖門前頂入「埋齋」，理文終以5比1大勝而回，下周二將作客上屆亞冠盃盟主浦和紅鑽，爭奪分組賽席位。圖／文：林卓臻、鄧文滔