亞運前最後熱身七欖港隊征亞巡賽

香港男、女子七人欖球隊下周出發南韓仁川，參加亞洲系列賽揭幕站。大軍昨日公開操練，主力姚錦成劍指冠軍，為生涯最後一屆亞運注入強心針；被視為「姚錦成接班人」的房傑鋒，則希望站穩陣腳，與「成哥」一起踏上亞運舞台。

姚錦成有信心應付頻密賽程 亞洲系列賽（下稱亞巡賽）將於8月26日假南韓仁川揭幕，作為杭州亞運前最後賽事，港隊力爭冠軍之餘，也把握機會試陣，試探對手實力。港隊上屆亞運擊敗日本，奪得史上首金，今屆尚未落實大軍名單，但姚錦成早已明言，這是生涯最後一屆亞運。他相信有力應付賽程：「亞巡賽和亞運之間有一個月恢復，相信處理到。我現在狀態好好，感覺很年輕！」

姚錦成退役在即，被視為「接班人」的房傑鋒坦言壓力頗大，但今年由翼鋒改打前鋒，也重新思考生涯方向：「我沒以成哥接班人為目標，只希望突破自己，在隊中佔一席位。近年愈來愈多華人冒起，競爭很大，做好自己先。」房傑鋒笑說「細細個就睇成哥打波」，希望在他最後一屆亞運，共同穿起港隊戰衣。■圖 / 文：許思彤

房傑鋒