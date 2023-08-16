基拔梁嘉顯內外夾攻 香港東方破漢友成功復活

香港東方昨晚於高級組銀牌籃球賽頭場，以88比62擊敗漢友，成功「復活」，下場將對康仁福建及永倫之間的勝方。

香港東方開局得心應手，憑卜聿揚、基拔聯手打出8比2攻勢領先，漢友其後博得罰球，再由鄺錦昌及黃銘德繼續追分，收窄至3分差距。卜聿揚8分鐘錄得3犯一度退下火線，兩軍拉成均勢，東方首節領先20比16。

第2節，麥洛連強攻內線，其後梁嘉顯連轟兩記三分，拉開至28比16。漢友由黃銘德和鄺錦昌於顏色地帶得分，東方之後發力，打出12比0攻勢，擴大優勢領先至20分，惟漢友殷兆俊以三分球「止血」，並展開反擊，逼到東方出現多次失誤，令東方主教練巴拿莫域也當場向球員咆哮訓斥，其後再因投訴球證被判技術犯規，半場東方領先42比30。

新兵張延隆單節轟9分 換邊後，漢友命中率回落，東方此節打出21比16，其中基拔夾擊下剷入禁區大力入樽，梁嘉顯外線「放冷箭」，蘇利文亦投進一記漂亮「fade away」，此節東方以63比46繼續領先。

第4節開局漢友憑殷兆俊連得5分，追成51比68，東方憑基拔和卜聿揚繼續強攻籃底，一度拉開多達24分，提早進入「垃圾時間」，最終東方憑新加盟的張延隆單節轟9分，以88比62勝出，延續銀牌之旅。

香港東方的基拔取得全場最高24分，梁嘉顯以18分居次，另外內線的麥洛連和卜聿揚各取13分和12分。漢友僅2人得分上雙，殷兆俊得全隊最高14分。■圖、文：許思彤、余樂詩