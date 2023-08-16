不敵海防香港流浪無緣晉級

昨晚「亞冠盃」外圍賽，香港流浪於旺角場出擊，法定時間與越南球隊海防ＦＣ踢成1比1，加時下半場更被海防艾美達梅開二度及盧馬田破網，最終流浪輸1比4，亞冠外首圈止步。

香港流浪今仗起用朴鍾範、金旻奎、馬相訓、伊巴謙、神田夢實、卡丹奴域6名外援，林嘉緯、林衍廷坐鎮中場，盧均宜則先列後備。客隊海防ＦＣ由阮廷昭把關，雲美亞斯鎮守後防，隊長阮海輝與巴西射手艾美達負責攻堅。

神田轟世界波開紀錄 作為「亞冠新丁」，香港流浪今仗迅速入局，開賽初段先有埋門機會，神田夢實斬中，對方守衞解圍不遠，林衍廷禁區頂勁射，被門將阮廷昭撲出底線。不過海防ＦＣ之後一度反客為主，23分鐘阮有山殺入禁區起腳，梁興傑一抱入懷，35分鐘流浪中場斷攬，艾美達勁射，梁興傑僅撲到再中柱。大難不死的流浪，41分鐘率先打破僵局，神田夢實禁區外射入世界波，助球隊半場領先1比0。

易邊後盧均宜入替姚浩明，金旻奎改任左閘，李毅凱抽筋，由基藍馬入替。海防為收復失地狂攻，直到比賽尾段，流浪基藍馬禁區內侵犯艾美達，球證直指12碼，艾美達親自操刀被梁興傑撲出，但阮俊英補射破網，海防ＦＣ追成1比1，雙方要踢加時。

加時上半場雙方未有進帳，下半場流浪氣力不繼，先被艾美達頭槌破網，落後1比2，之後更兵敗如山倒，被海防打反擊起腳中楣，盧馬田門前執雞建功，轉頭再被艾美達整多粒，結果流浪連失3球下輸1比4，亞冠之旅無奈告一段落。

■圖、文：李浚湣、鄧文滔