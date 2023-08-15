香港東方永倫分途爭復活

香港東方 徐遠成

香港銀牌籃球賽男子高級組賽事賽今晚舉行兩場負方賽，頭場由漢友大戰香港東方，尾場由康仁福建對永倫，兩場「復活區」大戰不容錯過。

全華班出戰的漢友上場對崇德飛鷹在第4節一度落後9分下，憑頑強韌力及亮麗配合致勝，最終險勝5分，淘汰對手。該戰後備上陣的殷兆俊兩分命中率超過5成，攻入17分，他將帶領球隊延續銀牌之旅，今場試圖阻截香港東方。

麥洛連內線發揮成關鍵 陣容鼎盛的香港東方上場在領先優勢下，下半場被南華反攻，最終意外以73比75告負。原以為東方會利用內線優勢強攻對手，惟面對南華高壓防守，連中鋒麥洛連亦難以「搵食」，全場只得12分。香港東方與漢友上季僅一次交手，「藍軍」以94比61大勝，今季在換帥及新球員加盟下，誓要打出身價，搶得「復活」機會。

尾場康仁福建重遇永倫，兩隊今季銀牌首戰相遇，永倫早段已順利拉開比分，最終憑泰那攻入26分，加上34歲新外援查雲希爾交出15分12籃板，以67比58取勝。查雲希爾加盟後表現對辦，上場對滿貫交出21分11籃板，連續兩場取得「雙雙」數據。華將方面，永倫幾位新星活力充沛，其中韓天次近兩戰各得12及9分，作為第3得分點，表現相當稱職，今仗重遇福建能否打出驚喜，令人期待。

永倫 周迎堅（右）