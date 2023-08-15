晉峰開操推3年計劃培育小將

港超聯球隊晉峰昨在京士柏運動場舉行公開操練、拜神儀式，總教練何信賢透露班費維持約700萬，陣容大變下將重新出發，盼聯賽排名能比上季進步；同時他又提到球隊即將第4季征戰超聯，會再啟動新的「3年計劃」，培養更多優質的年輕球員。

晉峰上季排第8位，今年第4季征戰超聯，改由南韓籍教練河赫俊執教，鄭璟昊、何思哲將成正、副隊長。從操練所見，新帥河赫俊是一名「嚴師」，除多次命令球員做掌上壓，又向未能達到要求的球員大叫「Oh my god」以表不滿，令一眾球員收操後「散晒」。隨後馬上舉行拜神儀式，會長黃俊雄、足總主席霍啟山、副主席徐英偉亦有出席。

再邀樂天女孩黃俊雄︰必有林襄！ 今季晉峰陣容大變，在31人名單中，3分之2皆屬於年輕球員，何信賢承認實力比上季弱，但希望在新教練帶領下可呈現一番新氣象，爭取更佳名次：「今年太遲組隊，個人覺得暫時達到職業水平嘅本地球員係不足嘅，希望透過體能、鬥志彌補差距，可以進步，而我哋都會繼續保留控傳踢法。」踏入第4季征戰超聯，「何Sir」續指球隊將再啟動第2個「3年計劃」，盼望與河赫俊教練穩固合作下，繼續栽培一班年輕球員。

至於會長黃俊雄則透露，正計劃再邀請海外啦啦隊「樂天女孩」來港表演：「我保證上次冇嚟嘅今次會嚟番，包括林襄，唔係嘅話就叫佢哋成隊唔好嚟，日期我哋仲諗緊，可能係年尾臨近聖誕，或者農曆新年等大日子。」

圖 / 文：林卓臻、李浚湣