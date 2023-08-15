5年後再戰亞冠「宜嘉」心情各不同

今晚標準流浪於「亞冠盃」外圍賽上征途，主場迎戰海防FC，當中老大哥林嘉緯、盧均宜相隔5年多後再度出戰亞冠外，「嘉緯」坦言緊張難免，不過「均宜」卻表示興奮又期待，直言想協助球隊在這項亞洲球會頂級賽事爭取佳績。

林嘉緯：有少少緊張 年滿38歲的「宜嘉」，3年前決定重返母會流浪，上季帶領球隊勇奪聯賽第3名，兼在「足總盃」殺入決賽，最終成功取得亞冠外資格。兩人對上一次出戰亞冠賽事已經是2018年，難怪「嘉緯」賽前亦坦言「少少緊張」：「老實講返嚟冇諗過踢到亞洲賽，尤其去到呢個階段，每年隨時都可能係最後一年。又未至於話驚自己發揮唔好，始終早前帶隊去沖繩集訓10日，返到嚟狀態要操番，希望到時跟到亞冠個比賽速度。」「嘉緯」身為中場大腦，對流浪進攻尤其重要，但他表示到了這個年紀，不會太強求助攻、入球，反而會以球隊成績為先，又提醒隊友千萬不要輕敵，在一場過的賽事爭取盡快入局。

盧均宜強調要加強防務 至於「均宜」的心情則與「嘉緯」相反，大戰前夕他表示十分興奮，更有信心球隊能夠踢出好表現：「喺香港好少對到外隊，仲要喺一場咁高水準嘅賽事，希望多啲球迷入場支持，同認識到流浪。今年班底無大轉變，踢法同之前一樣，只係加咗幾個新球員，實力絕對有增無減，希望喺季初拎到好成績！」慣常擔任右閘的「均宜」，又提到球隊或在陣式上有所改變，自己有機會需要移入中路，強調今仗需要在防守上更加集中：「對手實力一定係好高，只要一犯錯就會畀人入波。」

李浚湣報道