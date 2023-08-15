on.cc東網直播亞冠新丁第一擊硬撼海防FC 香港流浪穩中求勝

黑山殺神 卡丹奴域

「亞冠新丁」香港流浪今晚坐鎮旺角大球場出戰「亞冠盃」外圍賽，主場硬撼越南球隊海防FC。賽前積極增兵的的流浪，將首次出戰亞冠賽事，預計今仗會繼續貫徹穩守突擊踢法，力爭穩中求勝，表現令人期待！（on.cc東網周二晚7時30分按次收費直播）

流浪今場雖有主場之利，但來自台灣的總教練王家中（Henry）認為對手實力不俗，今仗仍然會先做好防守，不會急於搶攻：「睇咗對手最近3、4場波，越南球員係矮細，但速度快同用波好，外援質素都幾好，所以防守唔可以拉得太開，希望盡量攞多啲控球權。」

王家中︰目標90分鐘內搞掂 另外，首仗領軍的Henry笑言自己賽前未有太大壓力，又指防守反擊是球隊強項，希望可藉此爭取入球，目標在90分鐘內擊敗對手。

年輕中場林衍廷即將首戰亞冠，他指自己相當期待，但強調不會僅抱着學習心態參與今仗賽事，目標幫助球隊爭取勝利：「始終今場先係流浪第一場正式賽事，自己狀態都係得7至8成，而人哋已經踢到季尾，狀態一定冇人咁好。但兩隊實力接近，唔係話無機會，預咗對手一定好快同靈巧，所以一人要走多步，付出120%努力，決心同拚勁會係關鍵。」

海防有森巴小國腳復出 於越南甲組足球聯賽爭標組暫列第5的海防FC，早前簽入曾在2019/20球季，效力港超球隊大埔的中堅雲美亞斯，以及前巴西U20小國腳前鋒艾美達，主教練朱庭金透露後者已經傷愈復出，今仗將會正選上陣，他續指自己有留意流浪上季對傑志的「足總盃」決賽，認為對手屬於一支強隊，會提醒球員保持集中，目標贏波。

流浪尖刀 伊巴謙 後防重心 李毅凱 王家中（右二）同朱庭金在記者會握手，先禮後兵。（李浚湣攝）