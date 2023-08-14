煞科活動指導小球員 維迪親民有求必應

「賽馬會青少年足球精英匯」昨日舉辦今屆最後一個公開活動，曼聯U16與香港青年聯賽選手隊，以及香港U18一眾球員，到沙田馬場波地指導小朋友踢波，「紅魔」名宿尼曼查維迪亦有現身，大顯親民一面，球迷無論索取簽名或合照均有求必應。

曼聯U16是日聯同吳瑞君、張立衡、許栢瑋和連朗狄4位香港青年聯賽選手隊球員，以及香港U18的劉偉翰等人，落場教導約100名小學生踢足球。雖然早上一度發出黃色暴雨警告，但無阻小朋友熱情。維迪現身後更將活動推向高潮，這位名宿在訓練開始後，不忘向小朋友作親身示範，甚至落場「鬥波」與眾同樂。活動尾聲多位學生和家長向這位一代名將索取簽名，維迪來者不拒，參與活動的小球員亦獲得維迪親筆簽名卡片等精美紀念品，讓眾人度過愉快時光。

有信心曼聯再闖高峰 維迪球員時期為曼聯奪得多項錦標，但「紅魔鬼」近年聲勢被同市宿敵曼城趕過，他讚揚「藍月亮」無疑出色，不過有信心曼聯不斷進步下，有力挑戰對手：「領隊坦哈格為球隊注入咗對勝利嘅執着，同埋團隊為上嘅理念，令球員不斷進步，你可以見到有幾位球員喺佢麾下愈踢愈好，加上今個夏天轉會窗都買咗幾位新兵，所以好期待今季會點發展，希望可以爭奪冠軍。」

圖／文：鄧文滔