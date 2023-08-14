港水球隊奪金強勢迎亞運

「Panasonic第22屆亞太區水球賽」昨於九龍公園游泳池煞科，由亞運代表組成的香港A隊以22比10大勝深圳飛鷹隊，奪得金牌。港隊將於9月中赴南韓集訓，為亞運作最後備戰。

亞太區水球賽時隔4年再度舉行，今屆男子組賽事有6隊參賽，香港派出香港A、香港B及香港沙灘水球隊出戰，另有來自斯里蘭卡、中國及中華台北球隊參加。香港A隊連贏3場殺入決賽，大戰深圳飛鷹隊。最終港隊憑鄭希文和馮剛俊各入6及4球，以22比10大勝對手，贏得金牌。

銅牌戰就由香港B隊對台灣水球俱樂部，賽事戰況激烈，法定時間雙方打成13比13，需要互射點球分勝負，港隊最終以19比18險勝。女子組方面，香港女子隊決賽以6比14不敵新加坡的Singapore Aquatics，以亞軍完成賽事。

趙錦文︰盼突破上屆成績 香港A隊今屆賽事均以大比數勝出，有助於亞運前繼續提升狀態，香港男子隊教練趙錦文表示：「9月中我們會去南韓集訓，南韓水平屬亞洲第4、5，打法屬力量型，有別於速度型的日本，希望透過對不同對手，吸收經驗，以最佳狀態迎接亞運。」說到今屆陣容，趙錦文表示：「今屆港隊成員大部分為上屆亞運成員，經驗水平都比上屆好。我們都很想突破上屆成績（第9名），隊中更有球員為備戰亞運停工兩個月，大家都好有心，為亞運的夢想奮鬥。」

圖／文：余樂詩