香港金牛挫石家莊2連勝 吳松峻：想念香港球迷

上周六晚全國男子籃球聯賽（NBL），香港金牛主場「背靠背」的第2仗，以100比92擊敗有港將吳松峻壓陣的石家莊翔藍，取得兩連勝，周三（16日）將作客遼寧益勝，力爭延續連勝走勢。

首位加盟WCBA（中國女子籃球聯賽）的香港女子籃球隊代表、Red Bull運動員李祉均今場擔任開球禮嘉賓她表示：「這是我第一次擔任開球禮嘉賓，非常榮幸獲得金牛隊的邀請。香港女子甲組的季後賽雖然都會在修頓比賽，但只是一場普通的球賽，少有啦啦隊、DJ炒熱現場氣氛。NBL的賽事節奏快、對抗性高，球員的技術水平較本地高，香港金牛隊的表現非常拚搏，值得我們購票入場支持。」

香港金牛上周五主場擊敗江西贛馳，其後宣布前NBA球員塞爾登強勢加盟，不過這位新外援今場未有上陣。香港金牛開賽憑梁兆華連續快攻得手，加上「and 1」，協助球隊領先7比0。其後客隊站穩陣腳，雙方互有攻守，但吳松峻、迪加拿及坎普未有手軟，助金牛以55比45領先上半場。

換邊後，石家莊外援肖特和布魯克斯強攻顏色地帶，帶領客隊一度反超前，幸最後一節香港金牛續有穩定發揮，最終以100比92取得今季第2次兩連勝。

坎普全場奪最高39分 金牛外援坎普勇奪全場最高39分，港將梁兆華亦有12分、8籃板。至於石家莊翔藍的港將吳松峻今場交出8分、6助攻及7偷球，賽後他坦言想念香港球迷：「最近6天我們每隔一天就比賽，不是在場上就是路上，身心都十分疲累，不過返到香港比賽，見到很多熟悉面孔，所有疲乏感覺都一掃而空！」