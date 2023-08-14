700萬班費角逐港超聯 均業北區目標站穩中游

新升班球隊均業北區昨在鳳溪第一小學舉行公開操練，以及進行拜神儀式，同日更即場公布5名巴西籍外援加盟的消息。這支地區球隊今季班費約700多萬，新帥梁志榮指今次決定接手全因對北區的歸屬感，希望帶領球隊在聯賽企穩中游位置。

北區今季由甲組升上超聯，獲得「均業建築」冠名贊助 ，以位於上水的北區運動場作為主場。教練團方面，球隊今季改由梁志榮擔任主教練，鮑家耀將留任球隊助教，門將教練何國泉則兼任球隊副總監，而羅敏聰就會出任球隊體能教練。

主席朱浩賢︰踢出漂亮足球 至於北區人腳只有蘇啟浚、張桂華留隊，並簽入逾20名新兵，包括羅港威、何振廷、羅曉聰等具港超經驗球員，而同日北區又即時公布簽入馬圖斯、韋法頓、肯迪、伊泰路、柏度5名巴西籍外援。是日北區首次舉行公開操練，之後更進行大合照及拜神儀式，主席朱浩賢亦有出席，他透露今季班費約700多萬，比起初預算多出很多，但指贏輸不是首要，盼球隊能踢出漂亮足球讓球迷觀看。

梁志榮掌帥︰對地區有歸屬感 時隔4季再任主教練，梁志榮笑言自己今次屬於中途加入，感覺與之前夢想FC截然不同，他又指今次決定執教北區全因歸屬感：「自己喺北區出世同長大，以前又住喺北區，教波又係北區開始，今次咁難得，可能無下次機會，同埋何Sir（何國泉）又好有誠意，所以就試吓。」

北區暫時大軍名單共有29人，「細榮」表示將不會再增兵，又認為暫時訓練進展理想，今季會以躋身中游位置為目標：「今季由唔同球隊簽咗好多球員，又好多後生仔第一次踢職業足球，包括5個外援都係23歲以下，技術幾好但經驗唔多，所以係困難嘅。踢法都係想保持控球，用多啲波、進攻多啲，希望唔好畀人大炒。」

北區多名新加盟球員劉君正、葉卓文、林駿杰等皆來自晉峰，作為上季晉峰職球員、現任北區副總監的何國泉，則解釋事件純粹巧合：「人哋點睇無可避免，有啲嘢都係咁啱得咁蹺，好老實講我都無諗過離開。5月頭完季，整整有成1個月時間，理論上要續約一早已經傾好，但正正咁啱佢哋未傾好合約細節，而又係我鍾意嘅球員，咁我咪嘗試邀請。有時職業足球就係咁，你無合約咁我咪傾囉，呢個係良性，我從來無諗過拉走晉峰啲人。」

圖／文：李浚湣

主席朱浩賢（右）大派利是。 何振廷（右）轉投北區即被委任做隊長。 均業北區主帥 梁志榮