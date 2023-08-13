魔迷「三代同堂」一睹聯賽盃真身

「賽馬會青少年足球精英匯」闊別5年再次舉辦，吸引大批球迷到旺角大球場觀戰，氣氛十分熱烈，在欣賞賽事之餘，場內擺設英格蘭聯賽盃獎盃，讓觀眾拍照留念，有球迷更「三代同堂」入場，大享天倫之樂。

難得曼聯來港，會方設有攤位擺放英格蘭聯賽盃獎盃，以及卡斯美路、般奴費南迪斯等人的球衣，吸引大批「魔迷」打卡，其中已支持曼聯超過20年的張先生帶同父親和兒子，入場欣賞球賽，他笑道3人都是「紅魔躉」：「阿爸鍾意曼聯先，之後就輪到我，依家連個仔都撐紅魔。」

盼曼聯今季能更上層樓 他對能親眼看見聯賽盃獎盃感到非常開心，但希望紅魔新球季能更上一層樓：「嚟緊係坦哈格第二季教曼聯，希望今季唔只攞到聯賽盃，最好攞埋聯賽冠軍，不過曼城真係好勁，所以拎第2都收貨。」

香港曼聯官方球迷會幹事Nigel，則盼望今場能夠見證明日之星彈出：「格連活特2017年跟曼聯U16到香港比賽，已經見到佢好出色，後尾見到佢真係上到位真係好開心，親眼見過一個未來之星踢波，嗰種感覺同淨係喺電視度見住啲球員出名，係完全唔同。」