賽馬會青少年足球精英匯 小紅魔港青聯對攻球迷過足癮

昨日「賽馬會青少年足球精英匯」於旺角大球場進行第2場賽事，香港青年聯賽選手隊主場迎戰英超勁旅曼聯U16青年軍，吸引逾4,300名球迷入場。主隊今仗表現不俗，與「小紅魔」合演入球騷，最終在兩度追平下，僅以2比3落敗，而曼聯U16則在今屆賽事兩戰全勝。

「港青聯」由隊長張立衡把關，冼蔚喬、王逸朗負責防務工作，許肇中在中場派牌，李兆軒、張堯軒負責攻堅；而「4日2戰」的曼聯U16今仗則有不少調動，由費迪歷克擔任正選門將，尼達利擔正與隊長丹尼爾鎮守後防，諾亞取代馬捷迪，與賓迪圖及路爾組成進攻三叉戟。值得一提，今場換人次數依然沒有限制。

曼聯U16剛擊敗港隊U18，今仗當然希望乘勝追擊，7分鐘賓迪圖禁區內博得12碼，但經視頻助理裁判（VAR）覆核後，最終主裁判推翻判決，「小紅魔」空歡喜一場。 15分鐘曼聯U16終於打破缺口，路爾接應愛德華直線輕鬆射入，領先1比0。香港青年聯賽選手隊在32分鐘一度追平，許肇中勁射被門將費迪歷克撲出，蕭政門前補中得手。

3:2險勝香港青年聯賽選手隊 但3分鐘後，愛德華開出角球，「港青聯」球員解圍不遠，占士禁區頂順勢抽入，助曼聯U16再度領先2比1。落後的香港青年聯賽選手隊未有放棄，上半場尾段蔡朗希接應隊友傳中近門撞入，追成2比2。不過補時長達10分鐘，曼聯U16憑丹尼爾在門前混戰下射入，半場領先3比2，返入更衣室。

易邊後，戰況陷入膠着狀態，兩隊同樣未有太多射門，直至76分鐘，曼聯U16後衞葛維殺入禁區起腳，被門將張立衡橫身撲出。比賽尾段，香港青年聯賽選手隊積極反撲，但後備入替的張泳洋遠射省中人後斜出，最終以2比3不敵「小紅魔」。

圖／文：李浚湣、鄧文滔