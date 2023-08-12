港超升班球隊均業北區昨日繼續公布新兵，中場劉君正由晉峰來投，新球季穿起22號球衣。現年21歲的劉君正，能夠司職中場多個位置，2020至21球季首次亮相港超聯，上季為晉峰上陣達20場。代表隊方面，「君正」近年亦多次入選港隊U22及U23代表隊，今年亦曾出戰多場國際友誼賽。