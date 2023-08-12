on.cc東網直播賽馬會青少年足球精英匯 小紅魔火併香港青年聯賽選手隊

「賽馬會青少年足球精英匯」今日舉行第二場友賽，由香港青年聯賽選手隊在旺角大球場對曼聯U16。「小紅魔」上場3球淨勝香港U18，展示出眾天賦，一眾青年聯賽選手隊小將必把握學習機會，奮力一戰。（香港賽馬會青少年足球發展計劃YouTube & Fb、on.cc東網、睇體FB和港台電視32周六下午5時直播）

張立衡盼對方感受香港文化 青年聯門將張立衡（Lucas）早前代表香港U15到泰國集訓並進行3場友賽，助球隊取得2勝1和，他指比賽節奏較快，盼望習慣回港後能維持上佳表現，提升本地賽事質素。談到能與曼聯U16交手，Lucas指「紅魔鬼」是世界上其中一間大球會，形容「一世可能得一次呢種機會」，亦希望令對方感受香港文化：「我諗對兩隊嚟講，場波都係好好嘅學習機會，曼聯好少嚟香港比賽，都想等佢哋感受呢度文化。」

「小紅魔」日前在旺角場以3比0擊敗香港U18，翼鋒賓迪圖賽後當選MVP，引來不少掌聲，今晚又可一睹這位明日之星風采。

賽事資料 開賽時間：周六5:00pm 地點：旺角大球場

門票：費用全免，門票已全數派罄

文：鄧文滔