港超聯10周年on.cc東網再獲獨家播映權 8.19新季揭幕傑志鬥大埔

踏入10周年的港超聯，昨日舉行季前發布會，確認2023至24球季於8月19日揭幕，由上屆冠軍傑志在主場旺角大球場火併大埔。on.cc東網連續第9季獲得港超聯獨家播映權，獲足總董事局及港超聯賽會授權與電視台的免費頻道洽談合作，將精彩賽事呈獻球迷眼前。

足總昨午在香港足球會舉行發布會，邀請各球隊代表參與，同時公布港超聯10周年特別徽章。新季港超聯繼續由中銀人壽冠名贊助，11支球隊上演雙循環賽事，揭幕戰本月19日舉行，由上屆盟主傑志下午4時坐鎮旺角大球場鬥大埔，同日晚上6時30分晉峰於主場青衣運動場火併升班球隊均業北區，首周賽程港會將會輪空。至於煞科日，5場賽事同步進行，其中傑志對理文一仗暫定在旺角大球場舉行。值得一提，港超聯賽會成功爭取將8月份比賽的開賽時間，全部改為下午4時及6時半，以保障球員安全。

港超聯今季引入視像助理裁判（VAR），惟足總代表透露第3周賽事才會採用，同時各隊在主場獲安排使用VAR執法的場數亦並非一致：「根據FIFA規例，開賽前3、4日要審核球場，第一場用係9月2日香港仔運動場冠忠南區對港會，今年每隊喺主場用VAR平均有7場、有啲就6或8場，會再同各隊商討。」

on.cc東網×港台電視免費直播35場 今季港超聯on.cc東網連續第9季獲獨家播映權，繼續與其他電視台免費頻道合作，包括與港台電視32同步提供免費直播35場賽事，另外提供按次收費直播（PPV）最少35場賽事，而無綫電視將於旗下免費頻道，獨家直播本屆足總盃第一圈到決賽共10場激戰。圖/文：李浚湣、鄧文滔