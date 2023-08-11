李卓耀下月主場爭衞冕

闊別4年，香港公開羽毛球錦標賽將於9月12至17日假香港體育館舉行。賽事屬世界羽聯世界巡迴賽超級500系列，總獎金高達42萬美元，是歷年之冠，吸引26個國家和地區、逾200位好手參戰，包括世界球王安賽龍、中華台北球后戴資穎、日本球后山口茜和混雙組合渡邊勇大/東野有紗，星光熠熠。東道主香港派出13個球員，包括男單的伍家朗、李卓耀、混雙的鄧俊文/謝影雪、李晉熙/吳芷柔等。

目標再奪最高殊榮

李卓耀於2019年主場封王，大有機會進軍東京奧運，卻因疫情爆發，奧運積分賽接連取消，與人生首個奧運擦身而過。惟李卓耀說東奧已成過去，會全力爭取巴黎奧運資格，並放眼最高殊榮：「香港羽毛球沒拿過奧運獎牌，我的野心比較大，目標比較誇張，不只獎牌，更是金牌。大家都覺得安賽龍最勁，但他也有輸的時候，我夠膽想贏。」