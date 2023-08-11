東方獲7位數胸口贊助

港超聯球隊東方昨日宣布，虛擬貨幣XDAG的基金會將會成為新球季球衣胸口商標贊助商，金額達港幣7位數，東方體育會副主席游永強認為，今次獲得贊助「證明球隊呢幾年嘅發展方向得到認同。」

是日東方聯同XDAG基金會舉行發布會，東方體育會主席鄭啟明、副主席游永強、球隊主教練盧比度，葉鴻輝及梁振邦等4名一隊球員等皆有出席，見證鄭啟明與XDAG基金會代表陳友春完成簽約儀式。

游永強︰發展方向獲認同 東方體育會副主席游永強透露，球衣胸口贊助佔班費約10%，他形容是次贊助對球市發出正面訊息：「好多人擔心，喺香港搞體育好難賺錢，要班主係咁注資先掂，但今次攞到贊助，證明如果球隊發展方向正確，係會有回報。」

另外，蘇格蘭外援賀爾日前出戰友賽時中暑送院，主教練盧比度慶幸球員已無大礙，謂賀爾暫時不會與球隊操練：「醫生話仲要多一個禮拜去觀察賀爾，所以佢可能下個禮拜先跟球隊練波，呢段時間佢會去健身室自己練住先。」圖、文：鄧文滔