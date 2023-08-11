前亞運代表寄語：享受舞台盡情發揮！

4年一度的亞運會是很多香港運動員的奮鬥目標，曾出戰2014年仁川亞運的奧夢成真督導（行動）教練何賢藝（Angel）以過來人身份分享她的故事。

「那年我很努力，拿到兩張亞運入場券，可惜反而因為兼顧兩項，表現未如理想，對我來說上了寶貴一課。」何賢藝寄語一眾後輩不要局限自己，在亞運舞台放膽演出：「全力以赴，超越自己，最重要是『對得住』自己，不要留下遺憾。」其實，Angel在26歲那年才開始接觸獨木舟，最後能在亞洲賽奪得佳績，走上亞運舞台，證明了「有心不會遲」。

挫折中學習更可貴 退役後，Angel加入「奧夢成真」計劃，近年亦由兼職教練轉任全職的奧夢成真督導（行動）教練，以豐富教學經驗支援前線工作的教練，薪火相傳：「退役後曾有一段迷惘期，但奧夢給予很多支援，讓我確立做教練的方向，希望以興趣行先，吸引更多學生接觸運動。」

同為督導（行動）教練的香港前籃球代表梁民熊（Bear）同樣認為，運動員出戰亞運應該好好享受，盡情發揮：「我以往帶着享受和學習的心態出戰亞運，挑戰不同國家時，更想擴闊視野，學習他們強的地方。」現效力甲一晉裕的他身兼籃球員和奧夢成真教練，為退役鋪路：「我很想透過計劃接觸更多層面的小朋友，傳承運動員刻苦、不怕困難的精神，想他們接觸運動之後，面對逆境時可以『硬淨點』。其實輸一場也不等於失敗，學懂面對失敗、從中學習更為可貴。」