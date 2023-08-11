奧夢教練備戰亞運 學生支持成動力

港協暨奧委會「奧夢成真」主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助展開的賽馬會「奧翔」計劃，派出現役和退役運動員到本地中學推廣體育及奧林匹克價值，發掘具運動潛質的中學生加以培訓。杭州亞運將於9月23日開幕，4位現役及前亞運代表兼「奧夢成真」教練，藉着到校分享，希望為學生們帶來啟發。

為期3年的賽馬會「奧翔」計劃—奧翔之旅於2021年9月展開，除了為學生提供訓練機會，發展運動潛能，更為計劃退役和退役運動員提供就業機會和在職培訓，將其知識和經驗薪火相傳。香港霹靂舞代表B-Boy Think（曾子驊）是其中一位即將出戰杭州亞運的教練，他以奧夢成真運動專項教練身份，將霹靂舞推廣到學校，喜見獲大眾接受：「霹靂舞以前給人的印象是壞孩子才會參與，前幾年更愈來愈少人玩，開始出現『斷層』，如今我最希望讓更多家長和小朋友都接受Breaking。」

堅持就會看到將來 B-Boy Think指出，透過學校推廣讓學生接觸不同運動，及早選擇適合的運動發展：「其實6歲以上就可以開始學（霹靂舞），最令我驚喜的是不少學生都覺得好玩，他們都會想挑戰高難度動作，滿足感很大。」今年是B-Boy Think習舞第17年，他最想向學生帶出一個訊息：「我們常說：每日一小步，將來一大步。不要輕易放棄，堅持多一步就會見到將來。」今屆亞運新增電子競技和霹靂舞，現時全職訓練的B-Boy Think早前在香港霹靂舞代表隊選拔賽連贏兩站，他表示相當期待亞運：「我全職跳舞近一年，想為奧運『博一博』。整件事好熱血，希望隊內的火也可以再強一點！至於亞運，我的最大目標是4強，為港隊爭取資助。」

分享點滴為港隊集氣 另一「奧夢」教練、香港女子壘球代表陳燕瑜曾出戰上屆雅加達亞運，她說：「上屆是港隊歷來首次出戰亞運，雖然未能取得勝仗，但對我們來說已經好大成就。」她透露，港隊早前請來曾奪2008年奧運金牌的日籍客席教練助拳，目前備戰情況不俗：「4月亞洲盃我們取得第6名，前5名都是職業隊，希望透過更多集訓和友賽，為快將展開的亞運累積實戰經驗。」

經常到學校推廣壘球的陳燕瑜教練指出，學生的支持成為她的推動力：「除了實際上做教練可幫補收入，每課我都會和學生分享接下來有甚麼港隊比賽，期望更多人關注代表隊，為他們『集氣』。」

B-Boy Think （曾子驊）教練於課堂大展舞技。