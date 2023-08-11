季前拜神切燒豬祈福 標準流浪主場移師青衣

將於下周二（15日）出戰「亞冠盃」外圍賽的標準流浪，昨日率先在九龍灣公園仿真草場進行季前祈福儀式，總監李輝立（Philip）確認球隊新季主場將移師青衣運動場，同時又指不反對將聯賽押後至晚上6時舉行。

正積極備戰亞冠外的流浪，今早先於九龍灣公園仿真草場進行操練，當中正在跟操的黎培基、史提芬亦有現身，惟中華台北代表隊成員蔡立靖卻未見蹤影。收操後球隊影大合照，之後再舉行簡單拜神、切燒豬儀式，會長莫耀強、主席莫文韜亦有到場，更向職球員大派利是，氣氛相當開心。

不反對聯賽踢「6點波」 標準流浪近年一直以斧山道運動場為主場，不過球隊總監李輝立今早卻確認，因該場草地質素太差，新季將移師青衣運動場：「康文署啲人又唔理你，淨係顧自己，啲草唔會剪好佢，投訴咗好多次都無用。青衣場地都OK嘅，比斧山道好，但兩隊波一齊用就要靠康文署保養，同埋競賽部賽程安排。」新季突然更改主場，或影響球迷的入座率，但Philip卻相信問題不大：「香港主客制有名無實，除咗區隊，球迷嚟睇就睇，同埋依家票房共享，邊到主場都無所謂，不過青衣交通都方便。當然如果有重要比賽，對方想轉去旺角大球場踢，我都無所謂。」

此外，多名球員近日在炎熱天氣下作賽出現中暑現象，不少球隊紛紛提議將聯賽的比賽時間押後至晚上6時，Philip對此表示並不反對：「6點波可以嘅，都係開一個鐘燈啫，錢有限，9月無咁熱再編番早啲囉。我哋多亞援問題唔大嘅，但外援就辛苦啲，所以我都要睇黑山前鋒適唔適應到。」圖、文：李浚湣