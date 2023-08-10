四國賽奪銅陳浩源99%成功衝殘奧

東京奧運銅牌得主陳浩源剛在英國舉行的「四國殘疾人羽毛球國際賽2023」傳來喜訊，獲得一面男子WH2級單打銅牌，他在個人社交平台透露因為這面獎牌，已可肯定獲得明年巴黎殘奧的入場券。

是次比賽港隊一共派出5名運動員參賽。其中，出戰男子WH2級單打的陳浩源於小組賽兩戰兩勝且不失一局下晉級。8強面對來自法國的Thomas Jakobs，亦以21比13、21比12擊敗對手。在4強賽事中，陳浩源以5比21、16比21不敵奧運兼世界賽冠軍的頭號種子日本梶原大暉，雖敗猶榮，最終收穫一面銅牌。

盼盡快克服腰傷 賽後陳浩源在個人社交平台透露，這面獎牌已令他可以穩奪2024年巴黎殘奧資格，他又透露賽前遇上腰傷，一度擔心會有所影響︰「之前因為條腰受咗傷，令我有少少擔心……不過隨着巴黎殘奧入場券9成9到手，之後都可以諗多少少為巴黎作部署，可以聰明啲咁去訓練，去選擇比賽。希望傷患可以快啲好，可以以最好嘅精神面貌去參與我最後一屆嘅亞殘運同殘奧！」