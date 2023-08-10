旺角場設攤位遊戲球迷未開波先興奮

曼聯U16相隔5年重臨香江，友賽香港U18及香港青年聯賽選手隊，外界對此反應熱烈，門票早前已全數換領完畢。及至昨日首場友賽，主辦方在球場外放置幾款攤位遊戲，考驗球迷反應，射術及體能，包括「眼明手快」、「『捉』智多謀」、「點球即止」和「體能測試站」，不少參與者表現投入，令場面更添熱鬧歡樂。

除了攤位遊戲，小朋友亦可以到「扭扭樂」攤位獲贈扭氣球作禮物，使小朋友開賽前已滿載而歸。

科蘭任嘉賓賽前同fans自拍 在昨晚友賽開波前，曾效力傑志的曼聯名宿科蘭，就應邀出席擔任嘉賓，與現場球迷互動之餘，更在場中央玩遊戲大騷腳法。

這位2010年世盃金球獎得主，職業生涯末段曾短暫效力傑志。今次以曼聯名宿身份重臨香江，擔任今年「賽馬會青少年足球精英匯」首場友賽嘉賓，他甫在旺角場現身，隨即引起眾多球迷歡呼。科蘭之後還繞球場1周，與不同球迷自拍，使氣氛更見高漲。

其後科蘭開賽前「騷哥利」，把皮球射入幾個在中圈位置的小門框，每當科蘭成功把皮球射入，球迷立即向這位名將送上掌聲。■圖 / 文：林卓臻、鄧文滔