半場入3粒！小紅魔大騷射術

相隔5年再次舉辦的「賽馬會足球精英匯」，昨於旺角大球場進行首場賽事，港隊Ｕ18主場迎戰英超勁旅曼聯Ｕ16。「小紅魔」今仗佔盡上風，憑路爾、馬捷迪，以及港隊的烏龍球，半場已領先3球；下半場兩隊未有增添入球，最終曼聯Ｕ16維持以3球獲勝，周六（12日）將續於旺角場面對香港青年聯賽選手隊。

港隊Ｕ18今場由潘尚希把守最後大關，戴起隊長臂章的周子謙出任中堅，楊棟棋及李俊霆坐鎮中場，支援胡賢沐攻堅；曼聯Ｕ16則有卡馬倫擔任正選門將，隊長丹尼爾鎮守後防，賓迪圖、馬捷迪及路爾組成進攻三叉戟。

主場出擊的港隊Ｕ18，甫開賽先有埋門機會，但劉浩揚禁區內射門不中目標。曼聯Ｕ16之後站穩陣腳，8分鐘馬捷迪左路落底傳中，賓迪圖被港隊守衞力壓下射高。曼聯Ｕ16攻勢浪接浪，19分鐘馬捷迪左路快放，再殺入禁區起腳，被門將潘尚希橫身撲出底線。

港隊胡賢沐擺烏龍 25分鐘曼聯Ｕ16率先打破僵局，愛德華交出直線，路爾輕鬆射入，助球隊領先1比0。港隊Ｕ18在36分鐘再次失守，愛德華罰球斬入禁區，胡賢沐頭槌解圍時不慎「擺老烏」。2分鐘後，賓迪圖右路橫傳，馬捷迪近門撞入，「小紅魔」短時間內連入兩球，半場遙遙領先3比0。

由於今場換人次數不設限制，易邊後兩隊繼續換人，「小紅魔」亦全力搶攻，賓迪圖推大位起腳，但未能考驗門將劉偉翰。51分鐘港隊Ｕ18差點反撲得手，嚴天健接應趙正宇罰球頭槌攻門，但被對方隊長丹尼爾在白界線前及時解圍。比賽尾段，曼聯Ｕ16門將卡馬倫又神勇撲出劉浩揚的近射，最終港隊Ｕ18未能破蛋，以3球落敗。