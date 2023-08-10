回應黃尹雋退出世大運 蘇慧音：勿因框架埋沒人才

香港乒乓球代表蘇慧音（Minnie）周二於社交平台大談首戰世大運感想，包括感受到隊友認真對待比賽，故自己亦堅持帶傷上陣。她同時回應長跑代表黃尹雋退出世大運一事，指有些運動員需要自己爭取資源：「希望香港不會因框架而埋沒人才」。

東京奧運女子乒乓球團體銅牌成員蘇慧音去年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」獲科大取錄，這位25歲港將首次出戰世界大學生運動會，兼顧女單、女雙及女團3個項目，最終協助港隊贏得女子團體賽銅牌。Minnie周二（8日）於社交平台表達比賽感受，逐一感謝教練團隊和隊友，令她感受到不少溫暖和動力。

近日香港長跑代表黃尹雋退出世大運引起廣泛討論，Minnie亦在文末回應：「其實運動員好簡單，想好好的訓練，好好的比賽。有些隊幸運一點，好似我們乒乓球隊，所有事情都被照顧和安排，但有些隊的支援好單薄，一直需要自己爭取和努力。香港的條條框框一直是優點，是保障，但都真心希望，無論在甚麼方面，我們香港不會因框架而埋沒人才。」