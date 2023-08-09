科蘭重遊舊地盼曼聯再現光輝

香港U18今晚與曼聯U16進行友賽，兩隊昨日在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行聯合操練。球員時期曾效力曼聯及傑志的科蘭亦專程重臨香江，出席今晚賽事，他希望「紅魔鬼」能追上其他頂級強隊的水平，重拾昔日光輝時刻。

雖然昨日天氣炎熱，兩隊球員均為今晚友賽揮灑汗水積極備戰，他們在曼聯青訓學院教練的帶領下進行訓練，先後針對傳控射作練習，而科蘭在操練開始後約半小時到達FTC，其後盧比度、高尼路及列斯奧3位前傑志職球員到場，與科蘭敍舊，最終活動在科蘭眾人大合照後告圓滿結束。

有時間想搵伍健傾偈 科蘭曾於2018年短暫加盟傑志，為「藍鳥」出戰「亞冠盃」，坦言自離開傑志後，對香港足球認識不多，不過他表示如果時間容許，會到傑志「探班」：「我依家仲有同傑志管理層聯絡，知道佢哋早排去咗泰國集訓，如果有機會可能會搵『伍生』（伍健）傾吓偈。」

談到舊會曼聯時，科蘭形容「紅魔鬼」在領隊坦哈格執教下，表現漸見進步，盼望新季能衝擊各大錦標：「坦哈格係位好領隊，希望可以咬住喺第1或者第2位，咁去到季尾就有機會爭冠。」這位烏拉圭名宿坦言曼城戰力強大，形容對方為「一個好好嘅對手」：「曼城係支好球隊，我相信曼聯正朝住呢個水平發展，重拾光芒。」

坦言難兼顧教波及家庭 2019年掛靴後，科蘭曾執教烏拉圭甲組聯賽彭拿路等球隊，他稱十分享受成為領隊，但現時希望把更多時間投放在家人身上：「我已經有小朋友，做領隊要飛去唔同地方比賽，好難兼顧教波同照顧屋企，依家留多啲時間比屋企人都唔錯，不過未來嘅事冇人知。」