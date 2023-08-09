標準流浪亞冠外旺角場上演

港超球隊標準流浪（圖）下周二出戰「亞冠盃」外圍賽，於主場迎戰越南球隊海防ＦＣ，球會昨日透過Facebook專頁確認，賽事將於當日晚上7時30分，在旺角大球場舉行，門票按亞洲足協規定需要劃位，正價及特惠票價分別為100及40港元，預售安排有待公布。