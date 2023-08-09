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林駿杰加盟北區
港超聯升班球隊北區，昨日透過Facebook宣布簽入林駿杰，這位門將新球季將穿起1號球衣。現年25歲的林駿杰，球員生涯初效力花花足球會，2015年夏天加盟晉峰青年軍，翌年為一隊在甲組上陣，2020年隨隊升上港超聯，首戰職業聯賽，至今效力晉峰7個球季，為球隊上陣100場之多。（北區Fb圖片）
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