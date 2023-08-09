賀爾友賽中暑要送院 東方理文主帥齊發聲

兩支港超球隊理文及東方昨早於將軍澳足球訓練中心「拍跳」，新加盟東方的蘇格蘭後衞賀爾，比賽途中因中暑突然暈倒，需即時送往將軍澳醫院接受治理，比賽最終腰斬。賽後兩隊主帥盧比度及曾昭達，皆認為足總應將球員安全放首位，避免將港超賽事安排在下午3時進行。

昨天早上溫度高達33度，由於天氣酷熱，兩隊節奏偏慢，其中東方球員黃梓浩及丹尼爾早段就被換走，理文之後憑兩名新兵米素爾保利臣及安尼亞的入球，領先2比0。惟踢至30分鐘，東方後衞賀爾在一次防守後，因中暑突然暈倒，兩隊職球員隨即用雨傘及水等為其降溫，最終賀爾被救護車即時送往將軍澳醫院，上車前仍有知覺，相信並無大礙，兩隊經討論後為球員安全起見，決定將比賽腰斬。

向足總呼籲避免3時比賽 東方主帥盧比度（Chino）受訪時指自己在球員年代亦曾歷中暑情況，再次呼籲足總避免將超聯比賽安排在3時進行：「12年前為傑志效力時，我喺石硤尾公園都試過中暑倒地，真係好恐怖。香港天氣愈嚟愈熱，加上非常潮濕，球員生命隨時受威脅，應考慮將比賽安排喺5點或6點，氣溫相對冇咁熱，唔好因為要畀錢開燈就叫球員冒險。」提到賀爾的情況，Chino表示他僅因中暑失去意識，但仍有心跳及呼吸，惟要檢查後才知進一步情況。

至於理文主教練曾昭達，亦指球員在酷熱下比賽極為辛苦，自己已多次向賽會及球隊反映，希望將超聯比賽時間延遲：「問咗好多次可唔可以開4點、4點半同5點，盡量將2點半、3點嘅時間剔走，但係都冇回應。依家有個確實事例，球員踢咗30分鐘已經中暑，依家咁嘅天氣係冇可能3點比賽，只會令到賽事競爭性同強度減低。」■圖、文：李浚湣