黃澤林世大運有家的感覺

網球，套用黃澤林的話，是一門「好獨立」的運動：經常獨自南征北討，為個人榮辱戰鬥。但世大運兩星期，與其他香港運動員住進選手村，一起吃飯，聊着與網球有關無關的話題，夥拍王康怡摘下混雙銅牌……讓黃澤林有了「家」的感覺，也對代表香港這回事，產生不同體會。

「奪牌為自己更為香港」

黃澤林（Coleman）昨日出席品牌活動，分享世大運心得：「首次參加大型運動會，又做持旗手，頗大壓力。單打（出局）一定傷心，上了寶貴的一課。」幸而短短幾日後，首度夥拍王康怡摘下混雙銅牌。「我和Cody（王康怡）由細玩到大，能夠合作拿獎牌，好特別。」Coleman不斷說「好開心、好好玩」，不只因為摘下獎牌，還因為見到很多「網友」：「像劍擊的Lawrence（吳諾弘）、家朗（張家朗）和Kaylin（佘繕妡）都是我的網友，經常網上聊天，但永遠見不到真人。我們一起吃飯、互相鼓勵，像一家人。我們一起衝擊獎牌，不只為自己，更為香港。」這種感覺，Coleman會在杭州亞運體驗多一遍：「我會和Eudice（張瑋桓）出戰混雙，也是首度合作。亞運有很多厲害球員，很難打，但我們有信心。」■圖、文：許思彤