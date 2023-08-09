黃尹雋遭DQ風波隊友：應做好紀律

香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋原定日前出戰世大運半馬團體賽，惟當日未有上場，據知他因未有入住選手村而遭港隊取消參賽資格，事件引起廣泛討論。香港半馬代表羅映潮和林穎璋分別就事件回應，前者表示：「穿上香港隊戰袍，做好紀律操守是理所當然。」後者亦指：「運動員出賽時品行同樣重要。」

或因未有入住選手村 黃尹雋原定8月6日與林穎璋和莊司暘出戰半程馬拉松個人及團體賽，惟當日官網顯示其狀態為「DNS」（未有出賽）。結果林穎璋和莊司暘分別得第27和第31名，同時港隊因不足3人參賽，不獲計算團體賽成績。

有指黃尹雋因未有入住選手村而遭「DQ」，其後他解釋不知道必須要入住選手村，加上選手村環境衞生問題，以及距離比賽地點太遠（1小時車程），故自行安排入住起點附近的酒店。

香港女子半馬代表羅映潮就事件作回應：「大會安排入住選手村，路途雖遙遠，但從來唔存在唔方便呢個問題。運動員着起港隊戰衣，代表嘅就唔單只係個人榮辱，其實係團隊意志。」今次亦有出戰世大運的林穎璋亦指：「身為運動員，就要有義務做足賽前準備，做好紀律操守係理所當然。」