勇奪4金1銀7銅 世大運閉幕港隊創歷史

在成都舉行世界大學生運動會昨日閉幕，港隊以4金1銀7銅結束今屆賽事，創下歷來最佳成績；而東道主中國則以103金40銀35銅，成為大贏家。

賽馬會發放375萬獎金 世大運經過13日爭逐後，昨日煞科決出最後一面金牌，意大利以13比11擊敗匈牙利贏得男子水球冠軍。港隊男子花劍隊周一贏得團體賽金牌後，為今屆賽事完美收官，累計4金1銀7銅共12面獎牌，位列獎牌榜第16位，「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將發放375萬獎金，其中「雙金王」張家朗預計可獲75萬港元獎金，而為港贏得今屆首面金牌的武術選手許得恩，憑太極劍奪金及太極拳摘銅，可袋走60萬港元獎金。

至於東道主中國隊憑主場之利，橫掃103金40銀35銅共178面獎牌，成為獎牌榜1哥，其中游泳成為金牌大戶，東京奧運雙金得主張雨霏個人獨取9金最威水。日本以21金排次席，南韓則以17金18銀23銅獲季席。至於上屆奪得21金的美國，憑鍾斯在游泳男子200米背泳摘金，取得今屆零的突破，下屆賽事2025年於德國舉行。

許得恩