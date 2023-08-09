話題之戰火花四濺 南華2分挫香港東方

昨晚高級組男籃銀牌賽勝方4強戰，衞冕的南華和香港東方重演上季總決賽戲碼。面對強敵雙方全力爭勝，戰況極為緊湊，東方在主帥巴拿莫域倒戈下，半場一度領先，惟結果遭南華以75比73反勝。■圖／文：余樂詩、許思彤

香港東方上季總決賽0比3不敵南華，今季不但請來前南華主帥巴拿莫域，陣中基拔、張延隆和麥洛連亦是南華和南青舊將，賽前在官方社交媒體寫下「復仇之戰」，決心十足。首節果然先發制人，開局打出10比2攻勢，基拔單節已攻入12分，等於南華全隊得分，東方首節領先19比12。次節中段東方派出張延隆上陣，隨即助攻徐遠成投進三分球，南華由朱亮回敬三分球，但張延隆再助攻予麥洛連入樽，東方拉開至31比20。南華暫停後終於復甦，一輪8比0攻勢追至僅落後3分，東方由朱梓鎔壓哨三分「止血」，半場領先34比28。

朱亮轟全場最高26分 第3節進入「戲肉」，朱亮和余理洋連轟三分，助南華首度領先。東方由徐遠成的三分球打破悶局，但南華步步進逼，朱亮再入三分，羅意庭亦搏得「and 1」，拉開6分差距。兩軍得分你追我趕，打成52平手。其後繼續拉鋸，南華曾湛元展現牽引作用，剷入心臟地帶助攻羅意庭三分得手，南華第3節領先60比57。決勝節「紅軍」愈戰愈勇，葉耀邦在東方中鋒麥洛連頭上搶下防守籃板再大打快攻，曾湛元一記轉身上籃，羅意庭再轟三分，拉開65比57。東方未見放棄，惟基拔此節僅得2分，隨着徐遠成最後一擊失敗後，南華險勝75比73。

南華4人得分上雙，朱亮貢獻26分及9個籃板，葉耀邦取得「雙雙」16分及11個籃板，曾湛元更有驚喜，貢獻13分及8助攻，羅意庭亦有10分，東方基拔獲全隊最高的24分，落敗後跌落負方組，下仗與漢友爭「復活」。

「黃綠大戰」滿貫擊敗永倫 至於尾場「黃綠大戰」，滿貫以89比82擊敗永倫，晉級勝方決賽，下場鬥南華。