深水埗再簽李溢晉拿亞 新帥鄧冠研：踢法要更進取

港超球隊深水埗昨日於Facebook專頁宣布，簽入門將李溢晉及挪威外援拿亞，進一步鞏固後防兵力，同日球隊分別在石硤尾仿真草球場及主場深水埗運動場，舉行公開操練和拜神儀式。新任主帥鄧冠研表明雖然球隊實力有限，但會嘗試踢得進取，務求爭取更高聯賽排名。

兩位新兵李溢晉及拿亞均有在操練中亮相，其中27歲門將李溢晉表示，相隔一年半後終能再戰頂級聯賽，感到非常興奮：「之前都有喺傑志跟操，狀態冇乜點跌，希望今季踢番之前踢職業時嘅表現，期待接受更大挑戰。」至於挪威後衞拿亞於上周中已抵港，是日在分隊賽期間中一度受傷，要自行走到場邊休息。他又提到香港的天氣同歐洲截然不同，需要時間去適應。

盼爭取更高聯賽排名 除球員陣容變動不少，上季排名尾二的深水埗，主教練亦由助教鄧冠研接任。對於新球季，「鄧Sir」表明會帶隊力爭佳績︰「希望無論贏、輸，都要畀到壓力對手，起碼要同佢哋戰鬥，我哋即使係弱旅，踢法都要進取。排名希望進步，唔敢話爭中游，但努力啦，今年資源係比上年多。」他又謂兩名新加盟前鋒鄧嘉、柏羅邦同樣具質素，當中後者更連續兩場友賽建功，盼可改善球隊火力疲弱問題。■圖、文：李浚湣