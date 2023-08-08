紅魔U16現身大館玩蹴鞠

2023年「賽馬會青少年精英足球匯」昨日舉行首個公開活動，曼聯U16、香港U18及青年聯賽選手隊的球員，齊集大館檢閱廣場試玩蹴鞠，當中青年聯賽選手隊的張立衡談到將在友賽對曼聯U16時指，雖然「一世人可能只得一次機會對曼聯」，但不會過於緊張，要盡情發揮。

香港U18和青年聯賽選手隊各派5名球員出席活動，包括李俊霆、梁羿童、張立衡和蕭政，其中曼聯青年軍隊員到場後，已急不及待「騷哥利」，用蹴鞠完成不同控球動作。活動開始後，3隊球員用蹴鞠作簡單控球及傳球。

張立衡︰把握機會踢好波 曼聯U16將分別於周三（9日）和周六（12日），到旺角大球場友賽香港U18和青年聯賽選手隊，是日代表青年聯賽選手隊亮相的門將張立衡，對這場賽事非常期待：「曼聯係世上其中一支強隊，分分鐘一世只得一次機會對住呢啲對手，但我覺得大家唔使太緊張，反而要利用呢個機會踢好波。」

至於香港U18的前鋒嚴天健，笑稱自己為曼城球迷，但強調只會專心為港隊踢出好表現，並視之良好學習機會，並希望在眾多本地球迷面前大打爭氣波。■圖、文：鄧文滔