男花團體賽掄元港隊第4金！

香港豪取第4金！成都世界大學生運動會劍擊項目昨日煞科，以張家朗為首的男花隊強勢出擊，團體賽連贏澳門、波蘭及中國，決賽憑小將李逸朗神勇演出，以45比33擊敗法國，勇奪金牌。香港劍擊隊在今屆賽事以3金1銅的佳績收官，張家朗更成為「雙金王」為個人世大運之旅畫上完美句號。

香港劍擊隊早前已憑佘繕妡和張家朗，分別於女重和男花個人賽贏得金牌，昨日男花團體賽，港隊派出個人賽金、銅牌得主張家朗、蔡俊彥，配合吳諾弘及小將李逸朗挑戰群雄，16強以45比3大勝澳門，之後8強對波蘭爭持激烈，最終港隊以45比42險勝。準決賽面對擁有2018年亞運金牌得主黃夢愷的中國，港隊一路領先，「守尾門」的張家朗對黃夢愷一度落後0比4，其後「家朗」力追至5比6，協助港隊以45比35取勝，躋身決賽。

決賽挫法國小將李逸朗打出驚喜 決賽由香港對法國，首局張家朗5比4險勝薛度，第2局李逸朗打出驚喜，以5比1擊敗個人賽亞軍羅素，而第3位登場的蔡俊彥以5比3擊敗查斯坦尼，助港隊保持7分優勢。港隊愈戰愈勇，李逸朗3次落場取得2勝，蔡俊彥和張家朗亦未受考驗，最終港隊以45比33贏得金牌。

蔡俊彥賽後展現笑容，感覺如釋重負：「今場節奏控制得宜，我和『家朗』做好本分，而小將李逸朗表現超水準，另外吳諾弘其實帶傷上陣，但他對中國一戰也幫我們『頂住』。」至於李逸朗表示：「決賽我放膽去打，因為這是最後一場，希望出盡全力作戰。由於我和隊友的打法都不同，我盡力以自己方法迎戰對手，好開心為港隊贏得金牌。」■文︰余樂詩、圖︰中國香港大專體育協會