on.cc東網直播：高級組銀牌籃球賽 甲一Big4互撼爭上游

南華 葉耀邦

今晚銀牌男籃賽戲碼強勁，「Big 4」互撼不容錯過！頭場有衞冕的南華大戰香港東方，重演上季總決賽戲碼，教練巴拿莫域及控衞張延隆今季雙雙由「紅軍」轉「藍軍」，倒戈舊東家成為焦點。同晚尾場則有永倫迎戰上季銀牌亞軍滿貫，「黃綠」相遇同樣有睇頭。（on.cc東網周二晚7時及8時40分按次收費直播）

香港東方將帥倒戈惡鬥南華 衞冕的南華今季換帥，人腳亦有大變動，但上場在余理洋和曾湛元缺陣下，全民皆兵大勝建龍飛馬48分，不但寫下今季最大分差，更重要是以行動回應質疑。該戰朱亮攻入19分，葉耀邦交出13分、7籃板、5助攻及4偷波，南青提拔上來的陳怡富和鄭凱安亦分別有12和11分進帳。南華今季陣容更年輕，葉耀邦認為是另一優勢：「我們陣容變得更年輕，有不同衝擊力，我們會證明給滿貫、東方看，我們在同一個水平，有力競爭冠軍。」

香港東方今季由前南華主帥巴拿莫域領軍，這位波斯尼亞籍教練曾帶領南華以全勝姿態贏得2019年香港男子高級組籃球聯賽及甲一聯賽總冠軍，即使他上季在疫情期間離隊，南華靠着他留下來的「體系」，成功保住冠軍寶座。如今巴拿莫域轉投香港東方，南華眾將已有心理準備迎接硬仗，曾湛元說：「防守壓力一定好大，因為他對這方面要求好高。」今仗朱亮和余理洋將與麥洛連和基拔對撼，勢掀起激戰。

張延隆盼盡快融入 香港東方在這場「紅藍對決」賽前宣布羅致前南華控衞張延隆，此子日前隨隊到中國青島參加「東亞青年運動會熱身賽」，其後正式「落名」，對南華一戰有望倒戈上陣，成為另一焦點。張延隆直言：「之前沒有想過，感覺好似對家人一樣。」他表示，參與球隊訓練時間不長，集訓後逐漸了解各隊友習慣：「希望可以盡快融入球隊，今季全力爭取冠軍。」香港東方於「東亞青年運動會熱身賽」連續3日對戰中國國家隊U18、北京體育大學以及華東師範大學，取得2勝1負，有望以最佳狀態迎接南華。

永倫滿貫尾場超激戰 另外兩支「Big 4」球隊永倫和滿貫於尾場交鋒，前者上仗以67比58擊敗康仁福建晉級，而滿貫上仗就以93比78力挫崇德飛鷹。上季「黃金戰士」5次對「綠軍」皆未能取勝，今季永倫羅致新外援查雲希爾，填補賀斯福退役的空缺，能否為球隊帶來新氣象，為球迷所期待。

身高2米03的查雲希爾上仗錄得15分12籃板「雙雙」數據，加上新兵韓天次轟入4記三分波，貢獻12分，分擔洋將泰那的得分壓力。上仗泰那繼續「有貨交」，攻入全場最高的26分。

至於由台灣教練徐仲毅領軍的滿貫，則以身高2米10的新中鋒蓋帝斯為重心，上仗這位美籍外援轟入30分，另抓下18個籃板，成為球隊贏球功臣，今仗他將與查雲希爾正面交鋒，值得留意。

門票5時起開售 這兩場球賽售票時間為今日下午5時，但若天氣不穩及排隊人數達到上限，影響周邊行人通道時，籃總工作人員會點算排隊人數，如人數超出售票數量，將會「截龍」，另外亦會視乎情況提早售票，請球迷留意籃總網頁公布之最新安排。

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