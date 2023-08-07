心理健康困擾列比奧暫別球壇

騎士控衞列比奧上周六宣布因心理健康問題暫別籃球，意味這位上屆世界盃最有價值球員將不會代表西班牙上陣。

列比奧透過西班牙籃球協會發出聲明：「為照顧我的心理健康，我決定停止我的職業生涯。多謝西班牙籃球協會支持和理解我這個決定，希望大家尊重我的私隱，我會在適當時機提供更多資訊。」

無緣為西班牙爭世盃 32歲的列比奧在2019年世界盃決賽轟入全隊最高20分，榮獲賽事最有價值球員，NBA年資長達12年的他今次原在西班牙16人大軍名單中，但他上周已離開國家隊訓練營，未有出戰對委內瑞拉的友誼賽。

世界排名第1的西班牙以歐洲錦標賽冠軍身份力爭世界盃兩連霸，陣容方面，除列比奧之外，另一主力Lorenzo Brown亦因傷退賽。不過球隊仍有不少猛將坐鎮，其中「靴南高美斯兄弟」成為焦點，電影《Hustle》主角、曾效力爵士的前鋒J靴南高美斯與效力塘鵝的哥哥W靴南高美斯於去年的歐錦賽決賽合轟41分，成為西班牙奪冠功臣，世界盃能否再交出精彩表現，值得期待。