港羽隊零的突破 高城熙男單首度奪銅

港羽隊有牌落袋！香港代表高城熙昨於成都世界大學生運動會羽毛球男單8強，以局數2比1反勝中國球手董天堯，勇闖4強，其後不敵中國的王正行。由於賽事不設銅牌賽，高城熙奪得季席，這亦是香港羽毛球隊史上首面世大運獎牌。

高城熙早前先後擊敗尼日利亞的Mujittapha Umar、美國7號種子Enrico Asuncion和荷蘭球手Aram Mahmoud，躋身前日舉行的8強賽對中國球手董天堯。高城熙首局以19比21告負，其後急起直追，第2局原以20比17取得局點，惟遭對手連取4分，兩人鬥至「刁時」，最終港將以23比21險勝。第3局高城熙站穩陣腳，再贏21比16，成功晉級4強，為港隊穩奪獎牌。另外，香港混雙組合鄒軒明及曾曉昕，以局數0比2不敵日本組合，8強止步。

男單4強戰，高城熙迎來另一中國球手王正行，港將開局落後2比8，其後追至落後3分，惟尾段再被拉開，以12比21先失一局。第2局高城熙繼續受壓，甫開局連輸6分，中段他發力狂追5分，一度超前至12比11，惟他受腳傷影響發揮，接應速度減慢，終以16比21不敵對手，為港隊增添一面銅牌。

高澔塱跳遠第6名完賽 同日港隊出戰半程馬拉松決賽，香港馬拉松半馬冠軍羅映潮首次代表香港隊出賽，以1小時21分01秒得女子組第23名，至於帶傷上陣的黃卓寧則以1小時28分04秒完成，總成績排第29。男子組方面，港隊原出戰半馬團體賽，惟香港紀錄保持者黃尹雋退賽，林穎璋和莊司暘分別得第27及31名。

另外，香港田徑代表高澔塱晚上出戰男子跳遠決賽，首跳跳出7米63，其後第2、3、4跳均作無效，最後一跳成功跳出7米7，惜無緣突破個人最佳8米01。高澔塱之成績僅比第3名的中華台北的林佳興差0.13米，在12名選手之中排第6名。

■■文︰余樂詩、圖︰中國香港大專體育協會