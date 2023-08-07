艾里奧頭槌扳平 傑志和波結束泰國之旅

港超勁旅傑志昨晚迎來泰國熱身賽的最後一站，面對新升上泰國T1聯賽的達叻。雙方半場互無紀錄，易邊後主隊達叻率先打破僵局，但「藍鳥」靠艾里奧短時間內頭槌扳平，最終以1比1逼和對手，以1勝1和3負結束今次泰國集訓之旅。（圖片由傑志提供）

相對上仗對鳥泰他尼，「藍鳥」今仗陣容作出4個調動，費蘭度、周緣德重返正選，分任左、右閘，與丹卓斯基、艾里奧鎮守後防，奧拿斯頂替陳俊樂負責在中場掃蕩，金信煜擔正與明加索夫攜手攻堅，祖連奴先列後備。

傑志開賽初段積極搶攻，先有明加索夫左路落底傳中，羅梓駿撞射高出。8分鐘「羅梓」又有黃金機會，他在一次反擊中接應金信煜橫傳，無人看管下射斜。上半場尾段，基爾頓多次遠射同樣無功而還，兩隊暫時踢成0比0，返入更衣室。

傑志易邊後繼續控制大局，但遲遲未能找到入球，於是一口氣換入伊高沙托尼、陳晉一、查理史葛及陳俊樂，72分鐘差點收到成效，陳俊樂斬入禁區，但遠柱的米基爾頭槌頂斜。「藍鳥」久攻不下，80分鐘更被瑪勞禁區頂左腳勁射得手。不過「藍鳥」2分鐘後迅速追平，艾里奧接應伊高沙托尼角球近門頂入，最終傑志只能與達叻踢成1比1。

朱志光︰把握力要再改善 傑志今場雖未能取勝，賽後總監兼主教練朱志光卻大致滿意球隊表現：「因為呢場波需要舟車勞動，尾段都要換人，唔係會畀班正選捱耐啲；換人後大家一開始可能有啲唔集中，但整體打得唔錯，尤其係防守上，至於埋門把握力希望改善吓，有幾個黃金機會都要入，或者要中龍，但都容易修正嘅。」