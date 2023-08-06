港女重劍隊僅負南韓16強止步

世大運昨日上演劍擊團體賽，由佘繕妡領銜的女子重劍港隊，力戰下僅以2分之差憾負南韓，與受傷病影響的男子佩劍港隊，同於16強出局。

剛贏下女重個人金牌的佘繕妡，夥拍陳渭泠、陳祉澄和黃琛之角逐團體賽。港隊首圈輪空，次圈火併7號種子南韓。陳渭泠和佘繕妡首兩局領先8比3，但陳祉澄第3局淨負對手7分，雙方隨後一路拉鋸到第6局，打成23平手。南韓末段發揮明顯較佳，逐漸拉開比分，「守尾門」的佘繕妡急起直追，惜為時已晚，港隊以40比42落敗，16強止步。

男子佩劍方面，周頌羲在個人賽膝蓋受傷，提前返港治療，港隊臨時調派重劍楊均培，夥拍陳樂熹和張愷駿，挑戰3號種子匈牙利，惟港隊有3局「吞蛋」下，以22比45落敗，同於16強出局。

高澔塱躋身跳遠決賽 同日田徑賽事，港將高澔塱在男子跳遠初賽造出7米74，以總成績第7名晉級決賽。游泳方面，關鵬於男子200米背泳初賽游出2分02秒92，準決賽進一步推快到2分02秒66，排名12無緣決賽。

佘繕妡